Aggredito e pestato in metropolitana da 7 ragazzi: fratture su tutto il volto

L'allarme criminalità tra giovani e giovanissimi si estende dentro e fuori la metro. Il caso più clamoroso, riguarda la folle aggressione subita la scorso fine settimana da un uomo di 57 anni, aggredito e rapinato da 7 ragazzi. Il brutto episodio è avvenuto sabato sera, poco dopo le 19 alla fermata della metropolitana di Bresciadue. Il 57enne sarebbe stato avvicinato dal gruppetto di giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, che l'avrebbero malmenato nel tentativo di strappargli il marsupio, ma poi se la sono data a gambe vista la strenua resistenza della vittima.

Fratture su tutto il volto

Aggrappato ai suoi oggetti personali (tra cui smartphone, documenti e portafoglio), il 57enne è riuscito a resistere, ma a che prezzo. Dopo una notte di sofferenza, scrive il Giornale di Brescia, il giorno successivo è stato medicato al pronto soccorso della clinica Città di Brescia, riportando fratture alla mascella, allo zigomo e alla mandibola, con una prognosi di almeno 15 giorni. Già presentata anche denuncia alle forze dell'ordine.

Il caso di Piazza Vittoria

Altra metro, altre storia. In Piazza Vittoria, solo nell'ultima settimana si sarebbero viste almeno quattro risse: nello specifico, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica e lunedì. Il parapiglia spesso si scatena per futili motivi: coinvolge ragazzi giovani, anche minorenni, alcuni di loro armati addirittura di coltello. Le forze dell'ordine sono allertate e per quanto possibile tengono presidiata la zona. Ma tra residenti e commercianti il disagio comincia a farsi sentire.

Tanto che la politica ha subito cavalcato l'onda: il gruppo di Fratelli d'Italia ha lanciato una raccolta firme per chiedere l'istituzione di un presidio fisso durante il weekend, con unità cinofile e ferrea applicazione del daspo urbano. La replica della sindaca Laura Castelletti: “Un'iniziativa strumentale, rivolta a chi non ha le competenze e gli strumenti per metterla in atto. In questo modo si ingannano i cittadini, a cui si chiede di firmare una petizione che non può avere alcun seguito, perché indirizzata alla persona sbagliata”.