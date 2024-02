Ruba una bottiglia di liquore, poi minaccia di morte la guardia

Una voglia irresistibile di un bicchiere di liquore. Anzi: di una bottiglia intera. Un uomo di 30 anni è stato arrestato al termine di un furto degenerato in rapina impropria. Nella mattinata di ieri finito davanti al giudice per il processo in direttissima, e l'arresto è stato convalidato.

I fatti. Mercoledì mattina, giorno di San Valentino, attorno alle 9:30 il trentenne, straniero, era in un supermercato cittadino, il Lidl di via Zara. Senza acquistare nulla, si è avviato verso l'uscita con una bottiglia di liquore. Sorpreso dall'addetto alla sicurezza, non si è fatto intimidire, non si è fermato e l'ha spintonato dopo averlo minacciato di morte.

Arrivati sul posto con la Volante in pochi minuti, due poliziotti sono riusciti a bloccare il 30enne. In attesa della prossima udienza in tribunale, per il rapinatore è stato disposto l'obbligo di firma.