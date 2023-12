Due ladri fermati in 24 ore: è allerta sicurezza al supermercato

Il supermercato Lidl di Via Zara a Brescia nel mirino dei ladri. Doppio colpo sventato dalla Polizia di Stato, con due arresti in poco più di 24 ore per tentata rapina impropria: questo perché entrambi i ladruncoli, nel tentare di fuggire, hanno aggredito gli addetti alla sicurezza. Furti fotocopia: sono stati beccati ad arraffare generi alimentari e parte della refurtiva è stata consumata direttamente all'interno del punto vendita.

Due episodi in 24 ore

Martedì pomeriggio il primo episodio. Uno straniero di circa 40 anni, avvistato mentre rubava, ha provato a scappare e per farlo ha spintonato il vigilante del supermarket: solo in un secondo momento gli addetti sono riusciti a bloccarlo, nel frattempo era già stato allertato il 112. Il secondo tentato furto nel pomeriggio di mercoledì: protagonista un ragazzo di 30 anni, straniero anche lui, che dopo aver rubato e consumato generi alimentari ha cercato di fuggire e ha colpito un vigilante con un pugno. Arrestato anche lui poco dopo.