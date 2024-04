Lo aspetta sotto casa, lo picchia e lo rapina di 200.000 euro in diamanti

È stato arrestato dai carabinieri il rapinatore che nel settembre scorso aveva aggredito, picchiato e rapinato un commerciante di gioielli: un colpo da 200mila euro avvenuto sul lago di Garda, a Brenzone. Il rapinatore, un italiano di 30 anni residente a Piove di Sacco, Padova, è stato raggiunto dai carabinieri di Malcesine con il supporto dei colleghi della stazione padovana: su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Verona.

Una rapina da 200mila euro

Tutto successe il 5 settembre scorso. Il commerciante si sarebbe trovato di fronte il rapinatore, appena fuori casa: il ladro lo avrebbe aggredito con violenza, prendendolo a pugni sul volto fino a farlo stramazzare a terra. Tanto è bastato per sottrarre lo zaino che il rappresentante di preziosi aveva con sé: stracolmo di diamanti per un valore, come detto, di oltre 200mila euro.

Il malvivente si sarebbe poi dileguato a bordo di un'auto, guidata da un complice che non è ancora stato individuato. Il commerciante ha subito denunciato il furto facendo così scattare le indagini. Dopo mesi di approfondimenti, il caso è (quasi) chiuso: individuato e arrestato il rapinatore, continua la caccia al suo complice.