Assalto alla gioielleria del centro: colpo da 150mila euro

Assalto alla Gioielleria Tomaselli di Corsetto Sant'Agata, in pieno centro a Brescia: banditi in fuga con un bottino da oltre 150mila euro. Hanno rubato oro, gioielli e preziosi, svuotando le vetrine: un colpo a quanto pare studiato nei minimi dettagli, ad opera di una banda di professionisti e preparato per settimane. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica: su quanto accaduto indaga la Questura di Brescia.

Assalto alla gioielleria

I primi a intervenire gli agenti della Squadra mobile, allertati dai proprietari. I ladri sono entrati in azione prima dell'alba: in tre si sarebbero avvicinati a piedi, forzando la saracinesca con una grossa tenaglia per poi sfondare la vetrina forse con una mazza. Una volta dentro, incuranti degli allarmi, hanno fatto man bassa di tutto quello che potevano, in pochissimi minuti: si sarebbero poi nuovamente allontanati a piedi, per raggiungere poco lontano il mezzo in cui li aspettava un complice (o più complici).

Di loro al momento ancora nessuna traccia. Ma le indagini proseguono e con il massimo riserbo. Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia private, esterne e interne al negozio, che pubbliche. Si cerca una banda di professionisti, arrivata probabilmente da fuori provincia.