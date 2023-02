Con le forbici rapinano un coetaneo sul treno: arrestati due giovani

Ha approfittato del giorno di festa dei patroni della città per salire sul treno e raggiungere Pavia, ma purtroppo per lui la gita di piacere si è trasformata in un incubo. Sfortunato protagonista della vicenda è un ragazzino bresciano di soli 14 anni che il giorno di San Faustino è partito da Brescia per raggiungere Pavia.

Dopo essere arrivato alla stazione di Milano, il 14enne ha proseguito il viaggio verso Pavia su un convoglio Trenord. Due ragazzi di origine egiziana, entrambi 16enni, hanno notato che il bresciano viaggiava da solo, così l'hanno avvicinato e, sfoderando un paio di forbici appuntite, si sono fatti consegnare il denaro, 50 euro di paghetta per la gita in treno.

Una volta che i rapinatori se ne sono andati, il bresciano ha chiamato il 112, denunciando l'accaduto. I carabinieri della stazione di Certosa di Pavia si sono messi sulle loro tracce, individuandoli ed arrestandoli presso la stazione ferroviaria di Giussago, in provincia di Pavia, dove erano appena scesi. Lì i militari hanno appurato che i due rapinatori - uno dei quali con un precedente analogo - erano domiciliati nella comunità «San Francesco» di Pavia. Arrestati, sono stati portati nell'istituto di pena minorile di Torino.