Aggredita e rapinata al food truck: colpo da centinaia di euro

Aggredite e rapinate dell'incasso del giorno (qualche centinaia di euro): serata da incubo per due ristoratrici di food truck a Darfo Boario Terme: è successo sabato sera intorno alle 23 nel parcheggio del centro congressi.

E' qui che le due donne avevano posizionato il loro food truck. All'orario di chiusura sarebbero state avvicinate da un uomo, non un ultimo cliente ma - purtroppo - un rapinatore. Per farsi consegnare l'incasso ha anche aggredito e spintonato una delle due ristoratrici, facendola cadere per terra.

Per fortuna niente di grave, non ci sarebbe nemmeno stato bisogno dell'ambulanza. Ma sono stati subito allertati i carabinieri. Il rapinatore sarebbe rimasto appostato, per tutta sera, su una panchina, in attesa di colpire.