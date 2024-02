In farmacia con una pistola, poi la fuga in treno con l'incasso

Due rapine molto simili, commesse da un malvivente armato di pistola che, dopo aver messo le mani sull'incasso, era fuggito in treno. Tante, troppe, le analogie tra l'assalto messo a segno, lo scorso 11 dicembre, alla farmacia Ruzza di Peschiera del Garda (Verona) e quello di pochi giorni dopo (era il 18 dicembre) alla farmacia di Grumello del Monte, tanto da portare gli inquirenti a ritenere che l'autore fosse sempre lo stesso.

Nuovi guai per il 63enne di Bovezzo già arrestato, a metà gennaio, per la rapina nella Bergamasca: nella mattinata del 19 febbraio i carabinieri dell'aliquota operativa del Norm di Peschiera hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Verona, nei suoi confronti. E per lui si sono aperte, ancora, le porte del carcere cittadino dove resta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La fuga in treno

L'attività investigativa dei militari è partita dalle immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze della farmacia veronese. Attraverso l'analisi dei filmati, le forze dell'ordine avrebbero appurato che il criminale, dopo la rapina, si era recato a piedi alla stazione di Peschiera, per poi prendere il treno. Successivi approfondimenti avrebbero permesso di accertare che l'uomo era poi sceso allo scalo ferroviario di Brescia, dove è stato immortalato - di nuovo.

Incastrato dalle telecamere

Ampliate le indagini, i militari hanno confrontato i filmati del colpo di Peschiera e quelle di Grumello. Dall'analisi sarebbe emerso che il responsabile sarebbe stato lo stesso, sia per i caratteri somatici, sia per l’abbigliamento indossato per compiere entrambi i reati.

Grazie al sistema SARI, inserendo l’effigie fotografica del rapinatore di Grumello del Monte, sarebbe stato dunque identificato il 63enne, le cui caratteristiche fisiche coinciderebbero con quelle di chi aveva messo a segno il colpo di Peschiera.

Durante il blitz effettuato nell'abitazione del 63enne, a gennaio, sarebbero stati rinvenuti i due giubbotti usati per commettere le rapine, una replica di pistola Beretta 92 con tappo di colore rosso, e alcuni buoni sconto cartacei con l’intestazione della farmacia rapinata in provincia di Bergamo.