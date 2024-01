Pistola contro la dipendente della farmacia, poi la fuga in treno con l’incasso

In trasferta nella Bergamasca, non per recarsi al lavoro, ma per rapinare - armato di pistola - una farmacia di Grumello del Monte. Ad incastrare il malvivente, un 63enne di Bovezzo con precedenti specifici, sarebbero stati proprio i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale come delle stazioni dei treni: l’uomo, che non ha la patente, avrebbe infatti utilizzato un treno regionale per raggiungere il paese bergamasco.

Nelle scorse ore per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.

La rapina da incubo lo scorso 16 dicembre. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 63enne, una volta sceso dal treno, aveva raggiunto il centro di Grumello, studiando i passaggi nella zona della farmacia per circa un’ora. Poco prima delle 20 era entrato in azione: volto coperto e pistola in pugno, aveva fatto irruzione all’interno e minacciato la donna che era dietro al bancone e stava servendo un cliente. Il 63enne aveva puntato l’arma contro la dipendente, intimandole di consegnargli l'incasso di giornata. Presi i soldi (circa 400 euro) dalla cassa, il rapinatore era uscito e si era diretto - a piedi - verso la stazione e poi, come nulla fosse, aveva preso un treno per tornare a Brescia.

Le ricerche dei carabinieri erano scattate immediatamente, ma senza esito: solo grazie alle immagini dei filmati ma pure al ritrovamento in un cestino di un guanto usato dal 63enne per mettere a segno il colpo, i militari sono riusciti a chiudere il cerchio e a risalire all'autore della rapina da incubo.