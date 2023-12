Beccato a rubare tra gli scaffali, si scaglia contro una guardia giurata

Foglio di via obbligatorio per il 35enne straniero arrestato per rapina solo pochi giorni fa all’Esselunga di Via Milano: non potrà fare ritorno a Brescia per almeno 3 anni. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a seguito della segnalazione arrivata al 112 dal personale di sicurezza del supermercato.

Beccato a rubare al supermercato

Il 35enne è stato beccato dalle guardie giurate mentre cercava di allontanarsi con della merce indebitamente sottratta, a quanto pare intercettata grazie ai dispositivi antitaccheggio. Colto in flagrante, ha reagito aggredendo il personale: non senza fatica è stato immobilizzato in attesa dell’arrivo degli agenti.

Arrestato, è stato accompagnato in Questura, identificato e fotosegnalato: in direttissima il giudice ne ha convalidato l’arresto, richiedendo il foglio di via obbligatorio. Richiesta accolta dal questore che ha subito firmato il provvedimento cautelare. La merce rubata è stata restituita.