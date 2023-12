Calci e pugni, poi le bottigliate: brutale rapina in piazza

Rapina aggravata, lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale: sono queste le accuse costate l'arresto a tre giovani cremonesi, due dei quali minorenni e per questo messi a disposizione della Procura della Repubblica di Brescia, Tribunale dei minorenni, per il collocamento in apposita comunità. Sono tutti e tre di origini straniere: un 16enne residente a Cremona, un 17enne e un 18enne entrambi residenti a Casalmorano. Sono stati assicurati alla giustizia grazie all'intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Crema, coordinato dal vicequestore Bruno Pagani.

La brutale aggressione

I fatti si sono verificati solo pochi giorni fa, nel pomeriggio del 22 dicembre. Nel giardino di Piazzale delle Rimembranze, a Crema, i tre sospetti avrebbero cercato di aggredire alcuni ragazzi, appena usciti da scuola, ma senza riuscirvi. Avrebbero allora concentrato le loro attenzioni verso un altro giovane, che si stava godendo la meritata pausa pranzo, durante il lavoro.

I tre lo avrebbero prima circondato e poi aggredito a calci e pugni, colpendolo perfino alla testa con una bottiglia di vetro: tutto questo per sottrargli lo smartphone e fuggire. I passanti hanno subito allertato il 112 che a sua volta ha mobilitato la Polizia di Stato, con il supporto di Carabinieri e Polizia Locale. I fuggitivi sono stati avvistati in zona stazione: dopo un rocambolesco inseguimento a piedi, due di loro sono stati bloccati poco lontano, il terzo all'interno di un parcheggio dove cercava di nascondersi tra i veicoli in sosta.

Tutti e tre arrestati

Sono stati accompagnati al comando e identificati: l'aggredito, un 19enne residente a Soresina, è stato trasferito al pronto soccorso dove gli hanno riscontrato contusioni al cranio (con ematoma) e al volto, con una prognosi di una decina di giorni. Attraverso le dichiarazioni della vittima, dei numerosi testimoni e dei filmati della videosorveglianza cittadina, è stato possibile acquisire “solidi elementi di colpevolezza – si legge in una nota – nei confronti dei tre sopracitati, tutti con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio”.

La refurtiva è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario. I due minorenni, come detto, sono stati affidati alla Procura di Brescia per il collocamento in comunità: per l'unico maggiorenne l'arresto è stato convalidato con rito direttissimo, con misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo, fissato al prossimo febbraio.