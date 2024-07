Calci, pugni e bottigliate per rubare un telefono: arrestato ragazzino

Ha solo 18 anni, ma già diversi precedenti di polizia a carico e ora pure una condanna definitiva ed esecutiva: dovrà scontare quasi 3 anni e 5 mesi di reclusione, per rapina e lesioni personali. La mattina di sabato 13 luglio, i carabinieri di Soresina (Cr) hanno eseguito l'ordine di carcerazione e per lui si sono aperte le porte del carcere.

I fatti risalgono al pomeriggio del 22 dicembre: il 18enne, insieme a due minori, aveva prima circondato e poi aggredito a calci e pugni, colpendolo perfino alla testa con una bottiglia di vetro, un 19enne di casa a Soresina: tutto questo per sottrargli lo smartphone e fuggire. La brutale aggressione era avvenuta nel giardino di Piazzale delle Rimembranze, a Crema. La vittima era stata trasferita al pronto soccorso, dove gli erano state riscontrate contusioni al cranio (con ematoma) e al volto, con una prognosi di una decina di giorni.

I tre fuggitivi erano poi stati avvistati in zona stazione: dopo un rocambolesco inseguimento a piedi, due di loro erano stati bloccati poco lontano, il terzo all'interno di un parcheggio dove cercava di nascondersi tra i veicoli in sosta. I due minorenni erano stati affidati alla Procura di Brescia, per il collocamento in comunità; mentre per il 18enne erano scattati i domiciliari in attesa del processo che si è chiuso, come detto, con la condanna alla reclusione in carcere arrivata pochi giorni fa.