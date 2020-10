Pistola alla testa del tabaccaio, si fa consegnare l'incasso

Nemmeno il tempo di vedere chi era entrato nel negozio, e si è trovato una pistola puntata alla testa. Brutta avventura per il tabaccaio di via Dante Alighieri a Corte Franca, in località Colombaro, che giovedì è stato rapinato da un uomo al momento senza identità.

Il rapinatore è entrato in tabaccheria a volto coperto, dirigendosi velocemente al bancone. Una volta raggiunto il marito della titolare, che in quel momento era da solo in negozio, gli ha puntato la pistola alla testa, invitandolo a rimanere calmo e ordinandogli di consegnare tutto il contenuto della cassa. Ottenuto il bottino - circa 500 euro - ha lasciato il negozio dileguandosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri di Adro, che indagano sull'accaduto, sperano di ricavare informazioni utili dalle riprese delle videocamere di sicurezza installate nella tabaccheria. Il rapinatore è un uomo di corporatura media, con accento straniero.