Butta a terra un giovane e tenta di strappargli la catenina: arrestato

In pieno giorno, in un luogo pubblico, ha scaraventato a terra un giovane ed ha cercato di strappargli la catenina d'oro dal collo. È accaduto ieri, attorno alle 16:00, in via Romanino in città, nella zona della Stazione. A bloccare il rapinatore violento è stata un pattuglia della Polizia locale.

Protagonista della tentata rapina è un immigrato ghanese irregolare. Individuato l'obiettivo, un ragazzo di 22 anni, il malvivente l'ha raggiunto e scaraventato a terra. Una volta immobilizzato, ha cercato di strappargli la catenina dal collo. Cercando di divincolarsi, il 22enne a un certo punto è riuscito a prendere il cellulare ed ha tentato di chiamare il 112, ma il ghanese ha preso a calci il telefono alluntanandolo dal proprietario.

Per sua sfortuna però in zona era presente una pattuglia della Polizia locale: raggiunti i due, gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato l'immigrato. Portato in caserma, l'uomo è stato arrestato per tentata rapina. Domani finirà davanti al giudice per la convalida dell'arresto.