Il barista non gli versa da bere, loro lo picchiano e lo rapinano

Barista picchiato e rapinato da cinque ragazzi: è successo in Piazza Repubblica a Brescia e i protagonisti sono già stati assicurati alla giustizia dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono a sabato notte, quando è arrivata la telefonata al 112 del titolare del locale: l'uomo ha raccontato ai poliziotti di essersi rifiutato di vendere alcolici ad alcuni ragazzi, due dei quali minorenni, che con insistenza pretendevano di bere della birra.

A seguito dei reiterati rifiuti del barista, i 5 giovani l'hanno aggredito, picchiato e infine rapinato, ovvero si sono portati via con la forza le birre della discordia. Tempo pochi minuti e la sala operativa della Questura aveva già diramato la nota di ricerca a tutti gli equipaggi del territorio: i sospettati sono stati individuati a pochi isolati dal luogo della rapina.

Denunciati per rapina aggravata

Durante i controlli di rito, a carico di due soggetti (occultata in un borsello e in tasca) è stata rinvenuta della droga, nello specifico hashish e cocaina, oltre a bilancino di precisione e soldi in contanti. I cinque giovani sono stati accompagnati in Questura, identificati e denunciati per rapina aggravata: i due trovati in possesso di sostanze sono stati inoltre indagati per spaccio.

Tra gli aggressori figura anche un ultrà bresciano già arrestato e destinatario di provvedimenti di daspo per aver partecipato agli scontri avvenuti al termine della partita tra Brescia e Cosenza, solo pochi mesi fa, e in un'altra partita del Brescia, in trasferta.