Rapina a mano armata in banca: in fuga con più di 4mila euro in contanti

Rapina a mano armata lunedì mattina alla banca Bcc Oglio e Serio di Palazzolo, in Piazza Zamara: è qui che intorno alle 10.30 un uomo, non ancora identificato, si è presentato con il volto coperto da una mascherina chirurgica e, indossando in un secondo momento anche un paio di occhiali da sole, ha estratto un taglierino con cui si è fatto consegnare più di 4mila euro in contanti.

La rapina con un taglierino

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Il rapinatore sarebbe riuscito a evitare i controlli di sicurezza nonostante avesse il taglierino in tasca: il poco metallo non ha fatto scattare l'allarme del metal detector alla bussola di ingresso. Con la mascherina a coprire gran parte del volto, prima di raggiungere le casse avrebbe indossato anche gli occhiali.

Malviventi ancora in fuga

I dipendenti, a fronte delle minacce, non hanno potuto fare altro che consegnare il contante in quel momento a disposizione. Arraffati i soldi, il malvivente è fuggito a piedi e poi presumibilmente in auto: non si esclude che poco lontano ci fosse un complice ad aspettarlo. Al vaglio degli inquirenti, oltre alle testimonianze dei presenti, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.