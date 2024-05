I banditi armati di piccone sono in fuga con più di 15mila euro

Tra i 15 e i 20mila euro: a tanto ammonterebbe il bottino frutto della rapina di giovedì notte alla sala slot e scommesse Admiral di Via Sandro Pertini a Cazzago San Martino. Tutto in poco più di 5 minuti: i malviventi sono entrati in azione intorno all’1 e sono fuggiti poco dopo, a bordo di una Opel Zafira avvistata anche da alcuni testimoni – già sentiti dai carabinieri – mentre sgommava contromano. Con il volto coperto da un passamontagna, e armati di bastoni e picconi, hanno minacciato l’unico dipendente in quel momento in sala – un altro era impegnato in una seconda sala: non si sarebbe accorto di nulla – e si sono fatti accompagnare alla cassaforte.

L’hanno poi divelta e sfondata a picconata, svuotata del suo contenuto (come detto, soldi in contanti tra 15 e 20mila euro) per poi infine fuggire nella notte. I rapinatori erano almeno in tre, ma non si esclude che ci fosse un quarto complice all’esterno. Sapevano come muoversi: potrebbero aver studiato il colpo per settimane e scelto il momento giusto per agire. In quel momento non c’erano clienti nella sala slot, che chiude tutti i giorni intorno alle 3.

Ricerche in tutta la Lombardia

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono state affidate ai carabinieri di Gardone Valtrompia con il supporto della Polizia Stradale. Già diramato un alert a tutte le forze dell’ordine: i banditi sono ancora in fuga e potrebbero essere ovunque, anche fuori dalla Lombardia. Nessuna traccia della vettura, per ora, ma nelle ricerche sarebbe già stato ritrovato uno dei picconi utilizzati per la rapina. Al vaglio degli inquirenti, oltre alle testimonianze raccolte, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne del locale, che hanno ripreso tutto. Sotto shock ma illeso il dipendente Admiral vittima della rapina.