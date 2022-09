Fiumi di alcol e poi collassano: 5 ragazzi ubriachi soccorsi in meno di un'ora

Notte impegnativa, quella appena trascorsa, per i volontari del 118. In meno di un'ora, infatti, hanno dovuto soccorrere ben cinque ragazzi collassati per il troppo alcol ingurgitato.

La prima chiamata alla centrale operativa è arrivata poco prima dell'1.30. Al Carmine di Brescia, in via delle Battaglie, si era sentita male una ragazza di 20 anni: sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Bianca, che ha poi portato la 20enne al Città di Brescia.

Passano 4 minuti ed ecco un'altra richiesta d'intervento, stavolta a Corte Franca, dove i volontari della Croce Rossa di Palazzolo hanno raggiunto la frazione di Fornaci-Quattrovie: qui un giovane di 18 anni si era sentito male lungo via Risorgimento; è stato accompagnato all'ospedale d'Iseo per tutti gli accertamenti del caso. Sempre a Corte Franca, mezz'ora più tardi è collassato a terra, ubriaco fradicio, un 22enne; stavolta nella frazione di Colombaro, nei pressi dei locali di via Provinciale. Anche lui è stato ricoverato nel nosocomio iseano.

Passa un quarto d'ora e scatta un'altra richiesta di intervento del 118: siamo a Chiari, vicino al centro storico. Un ragazzo di 23 anni è stato raggiunto da un'ambulanza di Rovato Soccorso in via Maffoni, ma, in questo caso, non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Poi il gran finale (si fa per dire) solo due minuti più tardi, ancora tra i locali notturni del Carmine. Dopo una lunga serata di festa, un 28enne stava così male da non riuscire più a reggersi in piedi da solo. Gli amici, allarmati, hanno deciso di richiedere l'intervento del soccorso medico. Un'ambulanza della Croce Bianca è sopraggiunta nuovamente in zona, ultimo intervento di quella che è stata una notte alcolica (per tanti, troppi ragazzi) e di duro lavoro per i volontari del 118.