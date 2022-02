Va in bagno a scuola e scompare nel nulla: ragazzo ritrovato dopo ore d'angoscia

E’ stato ritrovato nella nostra provincia, grazie al pronto intervento dei carabinieri di Brescia, il ragazzo di 15 anni scomparso da scuola sabato mattina a Cremona.

Verso 11.15, il 15enne aveva chiesto a un professore di poter andare in bagno: ha indossato il giubbino e lasciato il telefono cellulare sul banco, poi – una volta uscito – non ha fatto più ritorno in classe.

Subito sono scattate le ricerche e, tra familiari e compagni di scuola, si sono vissute lunghe ore di angoscia. Un appello è apparso anche sui social: "Questa mattina indossava pantaloni tuta della Nike neri – si legge nel post –, la giacca scura di North Face e delle scarpe bianche". Dopo la denuncia della scomparsa, si sono attivati anche i militari e gli uomini della locale Questura, che hanno diramato ovunque la foto del giovane.



Il ragazzo è stato ritrovato a Brescia, con gran sollievo della sua famiglia. La madre era infatti molto preoccupata: il 15enne ha da poco vissuto un periodo difficile, a causa della morte di due nonni – a cui era molto legato – nel giro di 9 mesi.