Esce dalla discoteca e si sente male: in ospedale per una commozione celebrale

E’ mistero su cosa sia successo l’altra sera in discoteca, non si esclude nessuna ipotesi: sta di fatto che un ragazzo di 24 anni poco prima dell’alba, mentre era in auto con gli amici, ha chiamato il 112 dicendo di sentirsi poco bene. E’ stato soccorso da un’ambulanza e accompagnato in ospedale a Manerbio, dove è ancora ricoverato: i medici gli avrebbero riscontrato una commozione cerebrale.

Le indagini dei carabinieri

Ma non si sa ancora da cosa potrebbe essere stata provocata. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Verolanuova: il giovane sarebbe uscito dalla discoteca intorno alle 3, senza aver avuto problemi o sintomi fino a quel momento. Solo un paio d’ore più tardi si sarebbe sentito male.

I militari hanno già raccolto le testimonianze degli amici: il 24enne non sarebbe stato né picchiato né aggredito. Dunque si ragiona all’ipotesi di una “causa naturale”, forse per qualcosa che ha bevuto o mangiato. Gli accertamenti proseguono.