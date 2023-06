Si tuffa nel lago dopo pranzo: ragazzo di 17 anni muore annegato

Dramma sul lago d'Endine. Mohamed Alì Samy Sayed, 17enne di origini egiziane, è morto annegato verso le 14 di giovedì 22 giugno, dopo essersi tuffato in acqua a Spinone al Lago, di fronte alla spiaggetta di via Nazionale.

Il giovane era in gita insieme ad altri ragazzi della cooperativa Nazareth di Cremona. Il 17enne è entrato in acqua dopo pranzo, per rinfrescarsi un po' insieme agli amici. Forse a causa di un malore, ha iniziato ad annaspare ed è stato sommerso dalle fresche acque del lago: un amico ha cercato di ritirarlo in superficie, ma il peso lo stava trascinando a sua volta sul fondo e ha dovuto mollare la presa.

A lanciare i soccorsi al 112 sono stati gli educatori. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori: il corpo è stato individuato a circa 3 metri di profondità. Una volta riportato a riva, un'équipe medica del 118 ha iniziato le manovre di rianimazione, ma, purtroppo, il cuore del ragazzo non ha più ripreso a battere. La salma è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni; si attende il nullaosta per la sepoltura.