Ragazzino cade dalla bici e sbatte il volto a terra: soccorso in eliambulanza

Una domenica di sport e divertimento in compagnia della famiglia e di centinaia di altri cicloamatori: una bruttissima caduta ha rovinato la giornata di un ragazzino di 13 anni di Carpenedolo. Il giovane si trovava con la famiglia a Castiglione delle Stiviere, presso il parco Pastore da dove era in partenza la manifestazione cicloturistica "Gridonia bike", un percorso per famiglie lungo le colline moreniche.

La caduta è avvenuta mentre il ragazzino stava procedendo lungo un tratto in discesa. Il 13enne ha accusato un grave trauma al volto (fortunatamente indossava il casco), per il quale è stato necessario un viaggio in eliambulanza fino all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe assolutamente in pericolo di vita.