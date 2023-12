Aggredito sull'autobus, ragazzino finisce in coma: lesioni gravissime

È ricoverato in gravissime condizioni al Civile il ragazzino di appena 15 anni che venerdì scorso sarebbe stato aggredito sull'autobus mentre tornava a casa da scuola. Su quanto accaduto sta indagando la Polizia Locale di Brescia: la Procura ha già aperto un fascicolo per lesioni gravissime. Il giovane è rimasto diversi giorni in coma, nel reparto di Rianimazione: attualmente si trova in Neurologia, con riserva di prognosi. Avrebbe riportato traumi importanti alla testa.

Aggredito sull'autobus

Secondo quanto si è appreso fino ad oggi, il ragazzino sarebbe stato aggredito alle spalle, forse colpito alla testa, durante un tentativo di rapina. Lui potrebbe aver reagito e sarebbe stato ulteriormente malmenato. Sta di fatto che tempo pochi minuti, a quanto pare per le botte subite, si è accasciato a terra privo di sensi. Soccorso dagli altri passeggeri dell'autobus, è stato poi trasferito d'urgenza al Pediatrico del Civile.

Subito allertati anche i suoi genitori: il 15enne vive a Ospitaletto con la famiglia e frequenta un istituto professionale in città. Amici e compagni di scuola fanno il tifo per lui. Proseguono intanto serrate le indagini degli agenti del comando di Via Donegani. Al vaglio degli inquirenti varie testimonianze, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza: anche quelle riprese a bordo del pullman.