Il papà in strada in un bagno di sangue: è stato accoltellato dalla figlia 16enne

Una ragazzina di soli 16 anni lunedì sera ha accoltellato il padre in un paese del Basso Mantovano: per competenza territoriale la vicenda è ora sul tavolo della Procura dei minori di Brescia. Ne dà notizia La Gazzetta di Mantova: l'allarme è stato lanciato da alcuni residenti quando hanno visto un uomo in strada che chiedeva aiuto e perdeva vistosamente sangue dal collo.

Soccorso da ambulanza e automedica, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Carlo Poma: la buona notizia è che non sarebbe in pericolo di vita. La ragazzina è stata fermata e trasferita provvisoriamente in una comunità: allontanate da casa anche la madre e la sorella. La giovane verrà interrogata nella mattinata di martedì. La famiglia è già nota ai Servizi sociali per episodi di disagio.