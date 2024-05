"Siamo in vacanza", in auto hanno cocaina, ecstasy e ketamina: arrestati due giovani

Scoperti con ecstasy, hashish, cocaina e ketamina. Un bazar della droga dentro l'auto. È finito con l'arresto il viaggio in auto di due giovani bresciani, intercettati dalla Polstrada lungo il tratto aretino dell'Autosole nella giornata di ieri, giovedì 2 maggio.

La perquisizione

Erano da poco passate le 4 di pomeriggio, racconta il nostro collega Mattia Cialini di ArezzoNotizie, quando una pattuglia della Polizia stradale di Battifolle, durante un pattugliamento, ha intercettato nel serpentone di traffico formatosi nell'Aretino, un’Audi A3. Gli occupanti, due trentenni residenti nel Bresciano, con alle spalle numerosi precedenti legati agli stupefacenti. Gli agenti hanno voluto approfondire i motivi del viaggio con una serie di domande: la versione della gita fuori porta per il ponte primaverile non ha convinto gli operatori e così è scattata la perquisizione.

Sequestro di droga e soldi

Un campionario di droghe

I due avevano addosso quattro tipi differenti di droga. Avevano nascosto le sostanze negli indumenti. Gli involucri non erano solo nelle tasche di giacche e pantaloni, ma anche nascosti nelle mutande. Sono emerse singole dosi pronte per essere spacciate: 80 pasticche di ecstasy, 36 grammi di hashish, 17 grammi di cocaina e 33 involucri di ketamina. I poliziotti hanno stimato un valore al dettaglio di oltre 7mila euro, a cui vanno aggiunti oltre 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, sospetto provento delle dosi già piazzate sul mercato.

L'arresto e le indagini

I due trentenni sono stati così arrestati con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio e associati al carcere aretino a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sia la droga, il denaro contante che l’automobile sono stati sequestrati per la successiva confisca. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate, tra le altre cose, a capire a quale piazza di spaccio i due si fossero già rivolti e verso quale altra fossero destinati.