Sfida sui binari con i treni in corsa: il folle gioco dei ragazzini, tragedia sfiorata

Sfida sui binari con i treni in corsa. Giornata nera per i pendolari, quella di giovedì 1 aprile: due gruppi di adolescenti, uno a Bagnolo Mella e l’altro a Manerbio, hanno dato vita ad un inquietante quanto demenziale gioco, quello di attraversare i binari in corsa o in bicicletta poco prima del passaggio del treno diretto a Cremona. Come ha riportato Bresciaoggi, solo la bravura del capotreno ha evitato che il tutto finisse in tragedia.

Il convoglio era partito da Brescia alle 15.45 ed era diretto a Cremona. I due gruppi di ragazzi, forse in un’azione coordinata a distanza, hanno attraversato i binari mentre il treno stava per arrivare. Incuranti del segnale acustico emesso dal capotreno, alcuni di loro hanno persino insultato i passeggeri affacciati al finestrino. Fortunatamente il pericolo è stato sventato, l’unica conseguenza è stato il ritardo che la corsa ha accumulato per via dei rallentamenti.