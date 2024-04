Travolte dalla corrente, due ragazze vengono recuperate dall'isolotto sul fiume

Carabinieri, personale sanitario, l'eliambulanza decollata dal Civile di Brescia, e diverse squadre di Vigili del fuoco: un grande dispiegamento di forze è stato necessario nel pomeriggio di ieri per trarre in salvo due giovani dalla forza impetuosa del Chiese. Il salvataggio è avvenuto a Vobarno, nei pressi del salto d'acqua della presa dell'impianto idroelettrico, la vicenda è riportata dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Per motivi ancora da chiarire - una caduta, oppure un poco opportuno bagno fuori stagione nell'acqua fredda del fiume quasi in piena - le due ragazze sono finite nel Chiese. Trascinate per diversi metri dalla corrente impetuosa, le due hanno trovato riparo su un isolotto al centro del letto del fiume. A quel punto non hanno potuto fare altro che attendere che qualcuno le andasse a salvare.

Il salvataggio

Oltre a carabinieri e personale sanitario, sul posto sono state inviate una squadra di Vigili del fuoco da Brescia, una dal distaccamento di Salò e la squadra fluviale dei Vigili del fuoco, attrezzata per interventi di questo tipo. Dopo avere studiato il modo migliore per salvare le due ragazze, i vigili del fuoco si sono imbragati ed hanno raggiunto le due sull'isolotto. Da lì, le hanno trasferite a riva, dove sono state prese in consegna dal personale sanitario. Il rischio maggiore era l'ipotermia: le due ragazze sono state visitate, e fortunatamente sono in buone condizioni.