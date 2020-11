Orrore in famiglia: molestata e filmata nuda dai genitori, ragazzina scappa di casa

E' scappata di casa, dalla Bassa Bresciana, per trasferirsi da una parente a Bedizzole e fuggire così dall'incubo che quotidianamente l'aspettava. Ha denunciato gli abusi e i soprusi che dice di aver subito, e in questi giorni – a quattro anni dall'accaduto – sta affrontando il processo. Sul banco degli imputati ci sono il padre, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale, ma anche la madre, considerata alla stregua di una complice per non aver fatto nulla per impedire che questo accadesse.

Lo scrive Bresciaoggi: la presunta vittima è una ragazza che oggi ha 20 anni, di origini senegalesi, che all'epoca dei fatti era appena 16enne. Il padre avrebbe deciso di punirla dopo il rifiuto della giovane a un matrimonio combinato. Sarebbe stata minacciata e anche picchiata, colpita perfino con un cavo elettrico.

Molestata e costretta a spogliarsi: aveva solo 16 anni

Non solo: il genitore l'avrebbe anche molestata, oltre che averla costretta a spogliarsi per poi filmarla completamente nuda, e minacciarla di diffondere il video. Dopo settimane, forse mesi di violenze, la ragazza avrebbe così deciso di scappare di casa, di rifugiarsi da una cugina – appunto, a Bedizzole – e di denunciare tutto alle forze dell'ordine. Il processo è aggiornato al 4 febbraio prossimo, quando in aula saranno sentiti i genitori.