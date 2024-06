Collassa per il troppo alcol: ragazza di 21 anni portata d'urgenza in ospedale

Verso le 2.50 di oggi, sabato 1° giugno, una giovane di 21 anni è stata soccorsa in via Malta a Brescia, a seguito dell'allarme lanciato al 112: la ragazza era infatti collassata per aver alzato troppo il gomito, nel corso di una nottata alcolica trascorsa con gli amici.

La 21enne si è sentita male nei pressi di un locale non distante alla fermata della metropolitana di Brescia Due. La centrale operativa Areu ha inviata sul posto l'équipe medica dell'ambulanza del Cosp di Mazzano.

All'arrivo dei sanitari, è stata trovata prossima al coma etilico. Una volta caricata sull'autolettiga, è stata subito portata al pronto soccorso della vicina Poliambulanza: il ricovero è avvenuto in codice rosso.