Serata ad alto tasso alcolico: 13enne collassa e viene ricoverata in codice rosso

Ha iniziato a sentirsi male, poi si è accasciata ed è stata portata in ospedale

La serata era iniziata da poco, eppure il livello di alcol nel sangue di una ragazzina aveva già raggiunto livelli preoccupanti. Attorno alle 21:00 di ieri, sabato 12 giugno, una ragazzina di soli 13 anni è stata soccorsa in codice rosso per un'intossicazione etilica.

La ragazzina si trovava in centro a Brescia in compagnia di alcuni amici. Dopo aver ingerito qualche bicchiere di troppo ha iniziato a sentirsi male. Indebolita da numerosi episodi di rigetto, a un certo punto mentre camminava lungo la strada pedonale situata sopra il parcheggio di Fossa Bagni si è accasciata a terra priva di forze.

Prelevata da un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Civile, dove le è stata praticata una lavanda gastrica. Secondo quanto riportato da PrimaBrescia, gli agenti della Locale cittadina si sono recati sul luogo dove la ragazzina si è sentita male per capire come, e dove, il gruppo di amici si sia procurato l'alcol.