"Aveva il coltello alla gola di nostro figlio: ero fuori di me, l'ho ucciso"

“Aveva il coltello alla gola di nostro figlio: ero fuori di me e l'ho ucciso”. È la testimonianza resa in tribunale a Brescia da Raffaella Ragnoli, 58 anni, in carcere da un anno e due mesi per l'omicidio del marito Romano Fagoni, 60 anni, ucciso con diverse coltellate il 28 gennaio 2023 nella cucina della loro abitazione, in Via Carlina a Nuvolento. La donna, unica imputata per l'accaduto, ha sempre riferito di aver agito per difendere il figlio più piccolo, ancora minorenne, dalle presunte minacce e angherie del marito: anche quella sera.

“Ha impugnato il coltello della pizza e l'ha puntato alla gola di nostro figlio”, ha detto ancora Ragnoli in aula: sul tavolo del dibattito in corso alla Corte d'Assise anche i presunti (ma reiterati, a detta di Ragnoli) maltrattamenti e violenze che sia lei che i figli (oltre al minore c'è anche una figlia, la più grande: oggi ha 28 anni) avrebbero subito nei mesi e negli anni precedenti all'omicidio. Senza che però tutto questo sia mai stato denunciato.

Richiesta una perizia psichiatrica

La situazione sarebbe degenerata nelle ultime settimane, riferisce ancora Ragnoli: problemi di alcol, litigi, la madre di Fagoni ammalata (e allettata) da accudire 24 ore su 24. Circostanze che avrebbero portato Raffaella Ragnoli a perdere il controllo. “Mi minacciava di morte, avevo paura, diceva che avrebbe voluto ucciderci tutti – le sue parole –: tante volte aveva alzato le mani, calci e pugni e schiaffi. Quella sera ero certa avrebbe fatto qualcosa a mio figlio, allora ho preso un coltello e l'ho colpito”. Ci vorrà un po' prima del triste sipario della sentenza: Ragnoli verrà sottoposta a perizia psichiatrica per eventuale incapacità di intendere e di volere, come richiesto dai legali della difesa.