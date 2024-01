"L'impegno e la Passione che ha dedicato a tutto il gruppo non verranno mai dimenticati. È stato il nostro Presidente, un grande pilastro ma prima di tutto un GVG. Tante avversità affrontate insieme e tanti insegnamenti ricevuti. Grazie per aver contribuito a portare il gruppo dov'è oggi. Arrivederci Doc, grazie!"

Questo il messaggio carico di riconoscenza, con cui il Gruppo Volontari del Garda ha voluto salutare il dottor Raffaele Frau, ex medico chirurgo morto all'età di 78 anni a seguito di una breve malattia. Lascia nel dolore la moglie Marialaura, i figli Giovanni e Massimiliano, il fratello Sergio.

Tutta Salò ne piange la scomparsa. Il dottor Frau era stato presidente del Gruppo Volontari del Garda e della Rsa, nonché consigliere comunale per dieci anni (1975-85). Un volto noto e stimato da ogni suo concittadini, cordoglio alla famiglia è stato espresso anche dalla lista Città Futura Salò: "Ricordiamo Raffaele Frau scomparso questa notte, in particolare la figura che ha rappresentato negli anni nelle istituzioni e in ambito politico locale, ma soprattutto l'uomo che ha saputo esprimere i sentimenti umani più profondi".

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Tedeschi, in via San Benedetto 34 (orario visite: 8-19). I funerali saranno celebrati in duomo alle 15 di domani, martedì 30 gennaio.