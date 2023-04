Mamma perde il portafoglio con dentro 200 euro: anziano lo trova e lo restituisce

Aveva perso il portafoglio con all’interno 200 euro in contanti e il bancomat mentre, lo scorso sabato pomeriggio, era al parco giochi di Quinzano d’Oglio con il suo bimbo. La giovane donna pensava di non trovarlo mai più, e invece ha avuto una bellissima sorpresa, quando lunedì mattina ha ricevuto la chiamata della polizia locale del paese. Dall’altro capo del telefono l’instancabile agente Michele Secchi - nel 2021 salvò in extremis un uomo che voleva togliersi la vita gettandosi dal ponte sul fiume Oglio - che le comunicava una lietissima notizia: il suo borsellino era stato ritrovato. Al suo interno non c’erano solo i documenti, ma anche i contanti e il bancomat.

A riportare il portafoglio al comando, lunedì mattina, è stato un anziano del paese che lo aveva trovato al parco giochi, dove appunto era stato smarrito. Il pensionato non è caduto in tentazione e si è immediatamente recato al comando della Locale per fare in modo che il borsellino tornasse tra le mani del proprietario. Un evento molto raro, soprattutto in tempi di crisi in cui anche 200 euro farebbero comodo a molti.

All’interno non c’erano i documenti: grazie ad alcuni indizi l’agente Secchi è riuscito a rintracciare la giovane mamma e a restituirle ciò che aveva perso. Un gesto nobile, quello del pensionato: una bella testimonianza di civiltà e rispetto delle regole.