Camion prende fuoco nel piazzale del supermercato: paura in paese

Poche ore prima del devastante incendio che ha distrutto il centro commerciale Le Vele di Desezano, provocando danni per milioni di euro, un altro episodio simile aveva suscitato paura e provocato un fuggi fuggi generale. Stiamo parlano del rogo che ha distrutto un camion freezer, in sosta nel parcheggio del supermercato Italmark di Quinzano d'Oglio, vero le 12 di martedì 23 maggio.

Le fiamme sono divampate all'improvviso, mentre l'autista e il personale del magazzino del supermercato di via Matteotti stavano scaricando della merce al mezzo pesante. Nessuno è rimasto ustionato dalle fiamme che in poco tempo hanno avvolto il cassone del camion o intossicato dalla colonna di fumo di nero che si è alzata. Ma è comprensibilmente scattato l'allarme e il fuggi fuggi dall'attività commerciale.

La nube di fumo, visibile a chilometri di distanza, ha destato preoccupazione in paese. Nulla di grave per fortuna: le fiamme sono state domate in poco tempo dai vigili del fuoco di Orzinuovi e Verolanuova, mentre la polizia locale ha allontanato clienti e curiosi.