Travolto da un'auto, è morto in ospedale dopo oltre 1 anno di agonia

La tragedia a più di un anno dal terribile incidente in cui era rimasto coinvolto: è morto in ospedale il 37enne Karim Maina, investito sulla Strada provinciale 11 di Borgo San Giacomo nell'estate del 2021. Era sopravvissuto all'incidente ma da allora non si era più ripreso: assistito dai familiari, si è spento all'Hospice di Orzinuovi. Quel giorno, era il 28 agosto di un anno fa, Karim era stato investito da un'auto e aveva battuto con violenza la testa sull'asfalto. Ricoverato d'urgenza, come detto era sopravvissuto ma senza più riprendersi.

Amici e familiari si stringono nel dolore per la scomparsa. Lo piangono la mamma Federica con Igor, Mirko, Greta e Gaia, la nonna Giuseppina e gli zii. La salma riposa nella Casa funeraria Ranzetti di Quinzano d'Oglio: il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese. La famiglia ringrazia l'Hospice di Orzinuovi "per le amorevoli cure prestate".