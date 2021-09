Incendio in azienda, dipendenti evacuati e sospesa la produzione

Incendio alla Fonpress di Quinzano d'Oglio, azienda specializzata nella pressofusione di leghe leggere: le fiamme sono divampate giovedì sera dall'impianto di aerazione, che avrebbe aspirato dell'olio a seguito della rottura di un tubo. La buona notizia è che nessuno si è fatto male: tutti i dipendenti sono stati evacuati senza conseguenze.

Quella meno buona è che l'azienda al momento resta chiusa: sarà necessario intervenire sull'impianto e attendere una certificazione di messa in sicurezza. Ci sono volute diverse ore, quasi tutta la notte per domare le fiamme: sul posto, dopo l'allarme lanciato da Via Galilei, squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, Chiari, Orzinuovi e Verolanuova.

Sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale, al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco per ricostruire quanto accaduto all'interno della fabbrica. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese: in tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo, con il viavai di autobotti e lampeggianti e sirene.