Covid: 82 contagi in 24 ore, in pochi giorni sono raddoppiati i ricoveri

Sono state trovate altre 676 persone positive al covid in Lombardia, nella giornata di sabato 14 agosto (15 casi in più rispetto a venerdì). I contagi sono emersi analizzando 39.438 tamponi: il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 1.71%.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi ingressi in terapia intensiva in Lombardia: adesso sono 36 le persone con serie insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (3 in più rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono invece aumentati di 18 unità, per un totale di 317. Negli ospedali della regione, dunque, ci sono in tutto 353 persone affette da SarsCov2 (21 in più rispetto a venerdì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono state 774; in totale, i lombardi che sono guariti dal covid sono 813.719. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che, in una giornata, ha ucciso altre 4 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.856.

La situazione nel Bresciano

Nella giornata di sabato i nuovi contagi sono stati 82: il rapporto tra casi e totale della popolazione è pari al 8,54%. Nell'arco di 10 giorni, le ospedalizzazioni nei nosocomi della nostra provincia sono raddoppiate: si è passati da 27 a 53. Attualmente sono ricoverate 38 persone al Civile, 2 alla Poliambulanza, 13 nell’Asst del Garda; nel 90% dei casi si tratta di persone senza vaccino. In Rianimazione ci sono 6 persone (il 4 agosto erano 3).



Questi i Comuni interessati dai nuovi contagi: