Coronavirus, bollettino Lombardia del 9 marzo 2021: tutti i dati

Nel Bresciano si contano 729 nuovi contagi. Boom di ricoveri negli ospedali lombardi: +230 in 24 ore

Coronavirus. Nella giornata di martedì 9 marzo, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+14) e le normali ospedalizzazioni (+216); si piangono altri 63 morti. A fronte di 47.619 tamponi effettuati, sono 4.084 i nuovi positivi (8,5%). I guariti/dimessi sono 1.807.



Nel Bresciano si contano 729 nuovi contagi: la curva sembra rallentare per la prima volta dopo l'ingresso in arancione scuro, sebbene resti la provincia più preoccupante considerando la densità abitativa di Milano.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 47.619 (di cui 30.006 molecolari e 17.613 antigenici) totale complessivo: 7.050.291

i nuovi casi positivi: 4.084 (di cui 116 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 529.166 (+1.807), di cui 4.502 dimessi e 524.664 guariti

in terapia intensiva: 611 (+14)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.416 (+216)

i decessi, totale complessivo: 28.853 (+63)

I nuovi casi per provincia: