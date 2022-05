Uccisa e fatta a pezzi dall'ex fidanzato: l'addio a Carol nel paese della madre

Si svolgeranno il 6 giugno a Sesto Calende (Varese) i funerali della 26enne Carol Maltesi, uccisa a Rescaldina dal suo vicino di casa Davide Fontana, 43 anni, arrestato a un mese dal rinvenimento del cadavere della giovane a Borno, in Vacamonica.



La procura di Busto Arsizio, scrivono i colleghi di Milanotoday, ha dato il via libera alla restituzione della salma alla famiglia, che ha deciso di celebrare le esequie funebri nella località in cui vive la madre.