Ubriaco fradicio all'ora dell'aperitivo: un'ambulanza lo porta in ospedale

L'ora dell'aperitivo è durata un po' troppo, per un uomo di 49 anni di Puegnago del Garda. Mercoledì sera, infatti, è finito in ospedale a causa di una grave intossicazione etilica: la chiamata al 112, per richiedere l'intervento di un'ambulanza, è scattata poco prima delle 20 fuori da un locale di via XX Settembre. Il 49enne era collassato a terra e i presenti, preoccupati, hanno preferito allertare il soccorso medico.

Giunti sul posto, i sanitari hanno trovato l'uomo al limite del coma etilico. L'hanno quindi caricato sull'autolettiga e portato nel vicino nosocomio di Desenzano del Garda, dov'è stato preso in cura dai medici del pronto soccorso e sottoposto a una cura disintossicante a base di flebo (nulla di grave, per fortuna). Non proprio il migliore dei modi per iniziare il nuovo anno.