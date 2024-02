Strangolata dal figlio: dolore e silenzio prima dell'ultimo saluto

Si avvicina il triste giorno del dolore, a Puegnago, nel ricordo di Santina Delai, 78 anni, uccisa a mani nude dal figlio Mauro Pedrotti (57 anni: è già in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato e aggravato) nella sua abitazione di Via Panoramica. Martedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale del capoluogo, verrà celebrato il funerale della donna: la salma riposa alla Domus funeraria Rodella di Salò, visite consentite anche lunedì dalle 8 alle 20.

Il brutale omicidio

Il brutale omicidio si è consumato all'alba di mercoledì scorso. Il figlio l'avrebbe raggiunta in casa – i due abitavano in due villette l'una di fianco all'altra – e poi strangolata con le sue stesse mani: avrebbe poi inscenato una (finta) rapina finita male, ribaltando i cassetti e mettendo a soqquadro le stanze, non prima di averle legato intorno al collo uno straccio. A carabinieri e parenti ha poi raccontato la sua versione, ma infine è crollato (e ha confessato il delitto) al termine di un interrogatorio infinito tra le caserme di Salò e Brescia.

Le indagini e la confessione

Le indagini, affidate ai carabinieri di Manerba e Salò con il supporto della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche, sono state coordinate dalla pm Ines Bellesi: negli interrogatori a cui è stato sottoposto, Mauro Pedrotti ha riferito di averla uccisa “perché ero stufo del suo carattere, era invadente, mi comandava di fare ogni cosa: ora mi sento libero – ha detto ai magistrati – perché non ho più questa civetta sul collo, con ciò intendo riferirmi a mia madre, anche se sono dispiaciuto di averla uccisa”. Approfondimenti su vasta scala, sulla vita e le abitudini dell'uomo, per ricostruire il movente: non si possono escludere anche i motivi economici.

Aspettando il funerale, Santina Delai è stata ricordata anche domenica, in chiesa a Moniga da don Giovanni Berti, in occasione della messa domenicale: presenti anche alcuni parenti della donna, tra cui la sorella Angela. Santina lascia nel dolore anche i fratelli Gianni, Luigi e Piero, la sorella Virginia: la famiglia chiede rispetto e silenzio. Nel necrologio l'annuncio della morte è dato dallo stesso Mauro Pedrotti, il figlio che l'ha uccisa.