Va a trovare un amico in cascina, si accascia a terra e muore

E' stato rianimato a lungo, ma purtroppo non è bastato: non ce l'ha fatta il 56enne che sabato pomeriggio si è sentito male in un'azienda agricola di Puegnago, in Via Cima Fronzaga. Era appena arrivato per salutare i proprietari della cascina, quando improvvisamente si è sentito male.

Si è accasciato a terra, privo di sensi: sono stati subito allertati i soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dei Volontari del Garda, oltre all'elisoccorso decollato da Verona.

Come detto i sanitari hanno rianimato a lungo l'uomo colto da malore, che era già in arresto cardiaco: ma si sono dovuti arrendere dopo svariati tentativi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Salò.