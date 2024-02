Ha ucciso la madre a sangue freddo: chi è Mauro Pedrotti

Lo shock è ancora più grande, più violento e doloroso, dopo tutte le ipotesi (legittime) dei parenti e di chi abita in paese, che per lungo hanno creduto alla possibilità di una rapina finita male, con strangolamento. Non è andata così, almeno da quanto emerso dopo l’infinito interrogatorio di Mauro Pedrotti, 54 anni, prima in caserma a Salò e poi in piazza Tebaldo Brusato, a Brescia: alla fine l’uomo ha confessato di aver ucciso la madre, la 78enne Santina Delai, raccontando di un sentimento di “esasperazione”, nel vivere ogni giorno a fianco dell’abitazione della donna. Attualmente sarebbe in stato di fermo, già portato in carcere.

Smentita l’ipotesi della rapina

È l’epilogo (per ora) di un giallo rimasto irrisolto per diverse ore, ma su cui gli inquirenti già avevano individuato dubbi e contraddizioni: niente ladri in casa, niente rapina. Ma il brutale omicidio (forse a mani nude: Santina potrebbe essere stata strangolata) ad opera dello stesso Pedrotti, figlio unico della donna uccisa. I due abitavano di fianco, in Via Panoramica a Puegnago, in due villette separate ma contigue: si vedevano tutti i giorni, quasi tutti i giorni mangiavano insieme. Ma proprio questa idilliaca convivenza – che tanto idilliaca pare non fosse – sarebbe il principale movente dell’assassino.

Indagini in corso: le due abitazioni rimangono presidiate dai carabinieri di Salò, la Sezione investigazioni scientifiche ha già raccolto materiale ed elementi utili, la Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio, affidato alla pm Ines Bellesi.

Santina Delai: chi era la vittima

Tutto il paese è sconvolto per quanto accaduto. Mauro Pedrotti potrebbe aver ucciso la madre ancora prima dell’alba, prima di andare al lavoro: l’uomo è dipendente di una ditta di Manerba specializzata nella posa e realizzazione di asfalti. Insospettabile, Pedrotti vive con la moglie, che sarebbe stata la prima ad accorgersi del corpo di Santina Delai, e la figlia. La salma della vittima, 78 anni, già mercoledì mattina è stata trasferita al Civile, dove sarà effettuata l’autopsia.

La donna era molto conosciuta in paese: vedova da cinque anni, per una vita intera è stata sposata a Giuseppe Pedrotti, già presidente della sezione locale dei Fanti. Lascia nel dolore i fratelli Gianni, Luigi e Piero e le sorelle Angela e Virginia. Mercoledì mattina fuori casa c’erano tutti: tra lacrime e rabbia, in trepidante attesa.