Cosa è successo ai 27 bambini intossicati e finiti in ospedale

Sono stati trasportati tutti in ospedale, per accertamenti, con 8 ambulanze arrivate dal circondario: nessuno di loro è in gravi condizioni, sono stati dimessi solo poche ore più tardi. Ma la preoccupazione non è mancata: si trattava di bambini e ragazzina di età compresa tra i 7 e i 17 anni, ma è stato male anche qualcuno degli educatori (tra i 20 e i 26 anni d'età). Un weekend da incubo, ma che per fortuna sembra essersi risolto senza gravi conseguenze.

Ma cosa è successo davvero sabato sera a Puegnago? Siamo nella frazione di Mura, nella struttura che un tempo ospitava il b&b Nonna Marì (chiuso ormai da 3 anni) e che ora invece ospita una colonia francese che tutte le estati porta bambini e ragazzini a divertirsi sul lago di Garda. I piccoli ospiti sarebbero stati tutti intossicati da cloro, il noto disinfettante che spesso viene anche "erogato" nell'acquedotto per garantire igiene, pulizia ed eliminare i batteri.

Cloro al di sotto della soglia minima

Non sarebbe andata così, almeno stavolta: ovvero il cloro non proviene dall'acquedotto. Dunque potrebbe essere una "contaminazione" (se così si può definire) locale, riconducibile forse a un problema "interno" alla colonia. Ma le verifiche sono in corso. Intanto arriva la rassicurazione del sindaco. "Con Garda Uno e Acque Bresciane abbiamo fatto il controllo della quantità di cloro presente nell'acqua pubblica: è al di sotto della soglia minima, quindi vorrei tranquillizzarvi - fa sapere Silvano Zanelli - Non c'è problema sul nostro acquedotto, ma la causa è da ricercare all'interno della struttura che ospita la colonia".

L'allarme, ricordiamo, è stato lanciato sabato sera. In tutto 27 i bambini, i ragazzini e gli adulti che hanno avuto bisogno di cure mediche o accertamenti in ospedale. Hanno cominciato a sentirsi male subito dopo cena, lamentando nausea, vomito, mal di testa e altri sintomi simili. Le prime verifiche in ospedale avrebbero riscontrato una lieve intossicazione da cloro, bevuto probabilmente con l'acqua. Ma da dove è arrivato? In tal senso si continua a indagare.