Incendio in cameretta: paura per un bimbo e i suoi genitori

Un grande spavento, per le fiamme che avanzavano inesorabili, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. È stato un sabato pomeriggio di paura per un famiglia di casa a Raffa di Puegnago.

Un rogo è divampato all'interno della loro villetta di via del Rio: per ragioni ancora da chiarire le fiamme si sono sprigionate proprio dalla cameretta del bimbo. Per fortuna mamma, papà e piccolo sono riusciti a lasciare l'abitazione e dare l'allarme prima che fosse troppo tardi. Nessuno si è fatto male o è rimasto intossicato. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio: le fiamme sono state circoscritte e domate in poco tempo.