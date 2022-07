Maxi-intossicazione da cloro: 27 bambini finiscono in ospedale

Hanno tutti tra i 7 e i 14 anni i circa 27 bambini e ragazzini coinvolti in una diffusa intossicazione da cloro mentre si trovavano in vacanza, in una colonia estiva, a Mura, frazione di Puegnago sul Garda.

L’allarme è stato lanciato sabato sera, intorno alle 23, da via Pizzamala: sul posto numerose ambulanze - oltre 6 - dei volontari di Garda Soccorso e non solo. Problemi anche per gli adulti presenti nella struttura privata: sei ragazzi tra i 20 e i 25 anni. Tutti presentavano gli stessi sintomi: nausea e vomito.

Per molti di loro è stato necessario il trasporto negli ospedali del Bresciano: sono stati ricoverati - in codice giallo e verde - nei nosocomi di Desenzano, di Manerbio e alla Poliambulanza di Brescia.

L’origine dell’intossicazione sarebbe da individuare nell'acqua bevuta dai piccoli: le reazioni sarebbero infatti state causate dall'ingestione di cloro. Le verifiche effettuate escluderebbero problemi all'acquedotto. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per chiarire cosa sia accaduto.