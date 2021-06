Fiamme nella notte, casolare devastato da un rogo: pompieri al lavoro per ore

Un grosso incendio ha movimentato la serata del piccolo paese di Provaglio Valsabbia: mercoledì 16 giugno, infatti, alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute per spegnere un rogo che aveva avvolto un casolare in via Canale.

Le alte fiamme hanno fatto scattare l'allarme verso le 22.30. I pompieri hanno prontamente raggiunto lo stabile con il fuoristrada: ci sono volute ore per spegnere l'incendio. Fortunatamente non si segnalano feriti.