Lancia coltelli contro il marito, poi lo insegue impugnando una mannaia: arrestata

Una furibonda lite tra marito e moglie, come purtroppo altre già avvenute in passato, che è finita nel sangue. Ad avere la peggio è stato l'uomo, un 48enne: la moglie avrebbe tentato di accoltellarlo, poi l'avrebbe pure inseguito brandendo una mannaia da cucina. È riuscito ad evitare il peggio: si è barricato in bagno, chiedendo aiuto ai carabinieri.

La lite e il lancio di coltelli

È accaduto sabato mattina in un'abitazione di Provaglio d'Iseo. Tutto è cominciato quando la donna è rincasata, dopo una nottata passata fuori casa. Avrebbe trovato il marito ad attenderla e, quando lui le avrebbe chiesto spiegazioni, lei avrebbe perso la testa. Stando a quanto ricostruito da chi indaga, la donna avrebbe aperto un cassetto della cucina è afferrato diversi coltelli, scagliandoli contro il coniuge. L'uomo, proprio nel tentativo di schivare una coltellata alla schiena, è rimasto ferito ad una mano. A quel punto, il 48enne ha cercato di mettersi al riparo: arraffato il cellulare, è corso verso il bagno e ci si è chiuso dentro. Da lì è scattata la chiamata al 112.

Una mannaia per sfondare la porta

L'imminente arrivo dei carabinieri non ha placato la donna, una 55enne. Anzi, armata di una mannaia da cucina avrebbe provato a sfondare la porta del bagno. Non ci è riuscita, per fortuna, perché nell'appartamento hanno fatto irruzione i militari del Radiomobile di Chiari e quelli di Provaglio. Per la 55enne sono scattate le manette, per tentato omicidio: ora è in carcere, a Verziano, dove attende l'udienza di convalida. L'uomo è invece stato trasportato in ospedale, a Iseo, per le cure del caso: avrebbe riportato una ferita superficiale alla mano, tanto che non sono stati necessari punti di sutura. È stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

I precedenti

Non era la prima volta che i militari intervenivano in quell'abitazione: già in passato erano stato chiamati in seguito alle furibonde liti tra i due coniugi. L'ultimo episodio solo un mese fa: il 48enne aveva chiesto aiuto ai carabinieri per sottrarsi alla furia della moglie, ma poi non aveva voluto denunciarla.