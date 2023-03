Uomo trovato morto in un bosco: si è tolto la vita

Grave lutto a Provaglio d’Iseo per la scomparsa di un uomo, morto suicida a 73 anni. La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 9 marzo in località Monterotondo. A fare la drammatica scoperta, poco prima delle 10, sono sarebbe stato un passante: ha notato il corpo senza vita nel bosco a ridosso di via Gremoni e ha dato l'allarme.

Subito è stato allertato il 112 e sul posto è intervenuta un’automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco, ma per il 73enne non c’era già più nulla da fare. I rilievi di rito sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Chiari.



Nessun dubbio, purtroppo, sulle cause del decesso: si è trattato di un drammatico gesto estremo. La notizia ha scosso l’intera comunità, diffondendosi in pochi minuti tra gli abitanti del piccolo comune della Franciacorta.