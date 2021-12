Porta il cane a passeggio, malore improvviso: trovata morta in strada

Si è accasciata al suolo mentre stava portando a passeggio il cane e, purtroppo, per lei non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata verso le 12.30 di domenica a Fantecolo, frazione di Provaglio d'Iseo: la vittima è una donna di 58 anni.



A lanciare l'allarme è stato un passante, che ha trovato la 58enne esanime a terra lungo via Monsignor Daffini – una stradina che scorre in mezzo ai vigneti – avvertendo subito il 112.

In pochi minuti sono sopraggiunte un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: la donna è spirata sul posto.